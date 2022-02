Trh videoher letos pokoří v akvizicích rekord, odhadují investoři

Po úspěšném dokončení celého obchodu by se měl americký softwarový gigant proměnit v třetí největší herní firmu na světě, alespoň tedy co se tržeb týče. Zařadí se tak těsně za společnosti Tencent a Sony. Obchod ale musí ještě posvětit regulační orgány.

Americký softwarový gigant se tak nově stane majitelem celé řady zvučných jmen herního světa – zmiňme alespoň Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot a StarCraft.

Největší herní koupě všech dob. Microsoft dá 1,5 bilionu za vydavatele Call of Duty či Warcraft

Už teď je tak objem obchodů na trhu videoher poblíž rekordních 85 miliard dolarů z loňského roku. Loni firmy oznámily více než 1159 transakc a co do objemu v dolarech to byl téměř trojnásobek proti roku 2020.