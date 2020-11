Spider-Man: Miles Morales navazuje na úspěch skvělého posledního dílu

Ačkoliv je titul spíše takovým komornějším příběhem oproti předchozímu dílu, o to více příjemný zážitek nabízí. Miles je v roli Spider-Mana nováček, a tak bojuje nejen s dvojí identitou, ale hlavně se strachem o svoje blízké. K tomu se stále vypořádává se smrtí svého otce, ale co čert nechtěl, tak New York je opět v nebezpečí a právě on se o město musí nyní postarat.