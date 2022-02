Přeživší civilisté bojují o léky a jídlo. Poláci chtějí Ukrajině pomoci hrou

„Během následujících sedmi dnů půjde všechen zisk z titulu This War of Mine na speciální sbírku. Ta celá poputuje na účet organizace ukrajinského Červeného kříže,“ prohlásili tvůrci po vpádu ruských vojsk na území Ukrajiny.

Zdůraznili, že cílem není pouze vybrat peníze. „Ať tato zpráva o naší hře rezonuje celou sítí, aby si konečně všichni uvědomili, že ve válce umírají lidé, že válka devastuje jejich životy a domovy. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom pomohli Ukrajině zvítězit,“ dodali tvůrci.

Ve svém příspěvku naráželi na tematiku, kterou hra This War of Mine přináší. Je to totiž survival titul, ve kterém se hráči převtělí do role přeživších civilistů, kteří se snaží přežít v obléhaném městě. Bojují přitom s nedostatkem jídla a léků, na pozoru se musí mít také před nepřátelskými vojáky.

Podobnost s osudem civilistů na Ukrajině, kteří se schovávají před ruskými okupanty, je tedy více než do očí bijící.

Ukázka ze hry This War of Mine Foto: archív tvůrců

I když titul This War of Mine vyšel již v roce 2014, stále se těší nemalé popularitě. V průběhu uplynulých let totiž přidávali tvůrci stále nový a nový obsah, který je zpoplatněn. Na účet Červeného kříže v Ukrajině půjde pochopitelně i výdělek z těchto doplňků.