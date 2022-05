Polda 7 se vyhoupnul mezi nejprodávanější hry

Vyplývá to z údajů českého prodejce her JRC, podle nichž patřilo ve čtvrtém měsíci letošního roku prvenství novince Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Polda 7 se umístil na druhé příčce, třetí patřila fotbalovému simulátoru FIFA 22, který se těší vysoké popularitě již od loňského roku.