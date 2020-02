Pokračování Half-Lifu vyjde po 15 letech. Už příští měsíc

Výrobce tedy doporučuje přinejmenším grafické karty Nvidia GeForce GTX 1060 či AMD Radeon RX 580 s 6GB pamětí. Sestava musí být zároveň vybavena procesory Intel Core i5-7500, AMD Ryzen 5 1600 nebo vyššími verzemi. Nepočítejte tedy, že byste rozjeli hru na několik let starých počítačích.

Patrně není potřeba zdůrazňovat, že herní grafika ušla za posledních 15 let dramatický kus cesty, a tak není překvapivé, že novinka působí ve srovnání s dvojkou úžasně. O to více, že je svět Half-Life poprvé zasazen do prostředí virtuální reality.