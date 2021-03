Pandemie vývoj her v Česku nezastavila, tržby dokonce rostly

Obor, který v tuzemsku jako jeden z mála nepoznamenala pandemie koronaviru, byl vývoj počítačových her. Pro více než dvě třetiny českých firem, které se zabývají vývojem počítačových her a animací, byl rok 2020 lepší než rok 2019. Zaznamenaly větší zájem o své produkty a měly i vyšší tržby. Optimisticky vidí i budoucnost odvětví a hledají další posily. Vyplývá to z průzkumu platformy Creatoola.