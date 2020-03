Očekávaná videohra Half-Life: Alyx se odhaluje předčasně

Novinka je dějově zasazena mezi události prvního a druhého dílu. Jak již samotný název napovídá, hráči se převtělí do role hlavní hrdinky Alyx Vance, v titulu nicméně nebude chybět ani její otec Eli.

Patrně není potřeba zdůrazňovat, že herní grafika ušla za posledních 15 let dramatický kus cesty, a tak není překvapivé, že novinka působí ve srovnání s dvojkou úžasně. O to více, že je svět Half-Life poprvé zasazen do prostředí virtuální reality.