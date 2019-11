Nezletilí a on-line hry? První stát chystá zákaz

Čínské úřady chtějí nezletilým omezit přístup k online počítačovým hrám. Hráči mladší 18 let nebudou moci hrát mezi desátou hodinou večer a osmou hodinou ráno. Ve všední dny budou moci strávit u her jen 90 minut a o víkendu dvakrát tolik. Jedná se o nejnovější krok Pekingu v boji proti přílišnému vysedávání u obrazovky. To podle čínské vlády může vést k závislosti a ohrožení fyzického i psychického zdraví, napsal zpravodajský server BBC.