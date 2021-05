Největší Muzeum her vyrostlo v Praze. Nadchne retro nadšence i milovníky virtuální reality

„Muzeum her je prostor, kde slučujeme staré s novým, tedy starší herní technologie s těmi novějšími,“ vysvětluje majitel Muzea her Čeněk Cibien. „Máme tu počítače, herní konzole, arkádové automaty, pinbally, a to všechno od těch nejstarších až po ty nejnovější.“

Poprvé Muzeum her otevřelo před třemi lety. Na přelomu letošního roku ale kvůli vládním restrikcím bojovalo o své přežití. Nakonec jej majitel přesunul z pražských Holešovic do dostupnějších a větších prostor v Obchodním centru Šestka.

Muzeum her disponuje starými i novými technologiemi. Foto: Novinky

Na návštěvníky v ní čeká přes 500 pravidelně obměňovaných her na více než 200 herních zařízeních, což je nejširší nabídka ve střední Evropě.

„V tuhle chvíli tady máme přes 350 her na zhruba 220 herních zařízeních,“ upřesňuje Čeněk Cibien.

Nejstarší hry, které Muzeum her nabízí, pochází ze začátku osmdesátých let. „Je tady třeba Boulder Dash, Dr. Mario, Tetris nebo Pac-Man,“ říká Čeněk Cibien. „Nejnovější jsou naopak moderní japonské automaty, které jsou takovou rozšířenou virtuální realitou. Návštěvník si sedne dovnitř, do kokpitu automatu, a ovládá třeba robota nebo postavu ze Star Wars.“

Jedno z největších lákadel představuje novinka v podobě automatových závodů až pro osm hráčů. Nechybí ani populární simulátory motocyklových závodů a střílečky.