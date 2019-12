Naštvaní ptáci se změnili k nepoznání. Jak se vyvíjel fenomén Angry Birds

Fenomén Angry Birds začal dobývat svět her před deseti lety

Popularitu her s naštvanými ptáky nijak nebrzdil ani vcelku jednoduchý děj. Zástupci ptačí říše jsou naštvaní, protože jim představitelé vepřového království ukradli vajíčka a chtějí si je udělat k večeři. Cílem je nasměrovat ptáčky tak, aby „pozabíjeli“ všechna prasata. Ve hře se přitom objevují zástupci různých čeledí, přičemž každý má jiné přednosti.

Tento jednoduchý herní koncept byl v průběhu uplynulých deseti let několikrát obměněn. V některých dílech jsou hrdinové dokonce vybaveni různými zbraněmi, jako jsou hvězdné meče či pistole s laserovými paprsky. Základní děj ale zůstává prakticky úplně stejný.

Do vesmíru se naštvaní ptáci společně s prasaty vydali také v titulu Angry Birds: Star Wars. Jak již samotný název napovídá, předlohou byly slavné Hvězdné války. V pokračování Angry Birds Transformers se zase ptáci převtělili do role hodných Autobotů, zatímco jejich protivníci do zlých Deceptikonů.