Lepší grafika, stejně dobrý příběh. GTA: The Trilogy vyjde před Vánocemi

Novinka se jmenuje Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Jsou to ale vlastně tři hry v jedné, neboť fanoušci amerických gangsterů budou moci znovu prožít příběhy GTA III, Vice City a San Andreas.

GTA: The Trilogy, jak se zkráceně novince říká, nevyjde v jeden den. Nejprve bude remaster dostupný pouze digitálně, a to 11. listopadu. Ten, kdo bude chtít krabicovou verzi hry, si nicméně bude muset počkat o měsíc déle, a to konkrétně do 7. prosince.