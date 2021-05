Legendární pac-man existuje už 41 let

Když se řekne Bandai Namco Holdings, patrně málokdo bude tuto společnost znát. Koho by také zajímal podnik z roku 1955, který na střeše jednoho japonského obchoďáku pronajímal za úplatu dva robotické koně. Zakladatel Masaya Nakamura však pouze u koní nezůstal – táhlo ho to ke všemu, čím by se mohl zalíbit tehdejší mládeži. Celkem rychle si tak našel cestu k videoherním automatům.