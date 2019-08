Kooperační Wolfenstein: Youngblood neurazí, ale ani nenadchne

Wolfenstein patří jednoznačně mezi nejslavnější hry. I přes pár přešlapů se sérii více než dobře dařilo, a to zejména posledním dvěma kouskům New Order a New Colossus. Nyní se vývojáři z MachineGames spojili se studiem Arkane a připravili pro hráče kooperativní odbočku zvanou Youngblood, ve které se hlavní role ujímají dcery Williama B. J. Blazkowicze.