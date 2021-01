Konzole nové generace stále v nedohlednu, k mání je pouze Xbox Series S

Marně byste tak v obchodech hledali PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition či Xbox Series X. Situace je tak žalostná, že prodejci dokonce přestali zákazníky informovat o tom, kdy by mohly být jednotlivé modely skladem.

Neoficiálně se mluví o únoru až květnu, ale jisté to není. Situace dokonce došla tak daleko, že některé obchody přestaly přijímat objednávky na nedostupné konzole. Je to dáno tím, že vyřízeny nejsou ještě ani všechny objednávky z loňského podzimu.

Většina zájemců se totiž nechala oslnit vysokým výkonem, kvůli čemuž upřednostňovala Xko. Ve skutečnosti ale má rozhodně co nabídnout i verze s písmenem S v názvu. Je totiž daleko kompaktnější, a přitom nabízí stále velmi solidní výkon, který stačí i na chod moderních her. Obzvláště pokud vlastníte Full HD televizor, a ne modernější přístroj s rozlišením 4K, bude Xbox Series S vhodnou volbou.

Malá novinka nabídne rychlou SSD jednotku s kapacitou 512 GB. Grafické jádro podporuje ray tracing, tedy věrnější grafiku. Konzole je schopna přirozeněji vykreslovat stíny, světla a odlesky. Výkonu by Xbox Series S měl mít dostatek na hraní v rozlišení 1440p, a to až při 120 snímcích za sekundu. Stejně tak nabízí konzole dostatek systémových prostředků pro převod her z Full HD na rozlišení 4K (upscaling). Na plnohodnotné hraní ve 4K je však stavěna spíše konzole Series X.