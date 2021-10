Konzole nové generace chybí v obchodech už rok, k mání je pouze Xbox Series S

Marně byste tak v obchodech hledali PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition či Xbox Series X. Situace je tak žalostná, že prodejci dokonce přestali zákazníky již dávno informovat o tom, kdy by mohly být jednotlivé modely skladem.

Většina zájemců totiž evidentně upřednostňuje výkonnější Xko. Ve skutečnosti ale má rozhodně co nabídnout i verze s písmenem S v názvu. Je totiž daleko kompaktnější, a přitom nabízí stále velmi solidní výkon, který stačí i na chod moderních her. Obzvláště pokud vlastníte Full HD televizor, a ne modernější přístroj s rozlišením 4K, bude Xbox Series S vhodnou volbou.

Malá novinka nabídne rychlou SSD jednotku s kapacitou 512 GB. Grafické jádro podporuje ray tracing, tedy věrnější grafiku. Konzole je schopna přirozeněji vykreslovat stíny, světla a odlesky. Výkonu by Xbox Series S měl mít dostatek na hraní v rozlišení 1440p, a to až při 120 snímcích za sekundu. Stejně tak nabízí konzole dostatek systémových prostředků pro převod her z Full HD na rozlišení 4K (upscaling). Na plnohodnotné hraní ve 4K je však stavěna spíše konzole Series X.