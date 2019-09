Kdy vyjde pokračování jedné z nejlepších her? The Last of Us Part 2 už není tajemstvím

Během posledního krátkého on-line streamu State of Play konečně Sony oznámilo datum vydání pokračování The Last of Us společně se zveřejněním nového traileru. Titul od herního studia Naughty Dog, které stojí za úspěšnými sériemi, jako je Crash Bandicoot, Jak and Dexter nebo Uncharted, opět posouvá hranice toho, co tato generace PlayStationu dokáže.