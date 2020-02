Hraní i na starých počítačích. Nvidia láká na cloudový gaming

Náročnost her je rok od roku vyšší, tvůrci totiž přináší detailnější a propracovanější grafiku, která si žádá pořádnou dávku výkonu. Hráči kvůli tomu musí v nemalé míře sahat pravidelně každých pár let do svých peněženek. Přítrž se tomu bude snažit udělat společnost Nvidia s cloudovým gamingem, svou službu GeForce Now totiž největší výrobce grafických karet na světě otevřel všem uživatelům.