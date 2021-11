GTA Trilogy jsme zpackali, omluvili se tvůrci z Rockstaru

„Chceme se omluvit všem hráčům, kteří se potýkali s problémy,“ uvedli zástupci společnosti. „Remasterovaná trilogie nedorazila na trh ve stavu, který by odpovídal našim vysokým standardům kvality. A pochopitelně tedy i standardům, které naši fanoušci očekávali,“ dodali.

Většina hráčů si v uplynulých dnech stěžovala především na hrozný technický stav remasteru Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, kvůli kterému dokonce musela být PC verze na několik dní stažena z prodeje.

„Aktuálně aktivně řešíme opravy všech chyb a vydání aktualizací, které by měly trilogii vylepšit,“ konstatovali zástupci podniku s tím, že jednotlivé updaty budou vycházet postupně – postupně tedy bude také zvyšována „úroveň kvality hry“.

Zda to tvůrci stihnou ještě před spuštěním prodeje krabicových verzí, které je naplánováno na začátek prosince, zatím není jisté. Prozatím jsou totiž k mání pouze digitální distribuce.

Kritizovaná novinka se jmenuje celým jménem Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Jsou to ale vlastně tři hry v jedné, neboť fanoušci amerických gangsterů budou moci znovu prožít příběhy GTA III, Vice City a San Andreas.