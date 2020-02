Grand Theft Auto 5 láká stále více hráčů, titul si koupilo už 120 milionů lidí

Majitelé Xboxu One a PlayStationu 4 se dočkali tohoto titulu až 18. listopadu 2014, příznivci klasických počítačů s operačním systémem Windows až 14. dubna 2015. Od té doby nicméně prodeje neustále rostou, byť pochopitelně stále pomalejším tempem.

To, že Grand Theft Auto 5 bude naprostým hitem, bylo jasné už při zahájení prodeje. Jedna z nejočekávanějších her poslední doby na tržbách během prvních 24 hodin vydělala 800 milionů dolarů (15,4 miliardy Kč). Podle serveru The Verge se tak stala nejrychleji prodávaným dílem v historii celé série této populární akční videohry.