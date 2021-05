Epicu se daří i bez Applu. Fortnite nebyl zlatou žílou

Z nově zveřejněných dat od serveru ScreenRant je patrné, že nejvíce utrácí ve Fortnitu majitelé konzolí PlayStation 4 – tvoří 46,8 % ze všech uskutečněných transakcí. Hned druhé místo v žebříčku patří konzoli Xbox One (27,5 %).

Data přitom pojednávají o situaci mezi březnem 2018 a červencem 2020, tedy o době, kdy byl Fortnite na zařízeních s logem nakousnutého jablka stále ještě dostupný. Platforma iOS se na uskutečněných transakcích podílela pouze 7 %. Pokud bychom hodnotili pouze první polovinu roku 2020, bylo by to dokonce pouze 5,8 %.

Na to okamžitě zareagovali oba technologičtí giganti a Fortnite ze svých obchodů App Store a Google Play stáhli. Na to evidentně vedení Epic Games čekalo a obrazem podalo na obě společnosti žalobu za to, že mají na mobilním trhu monopol a že zneužívají své postavení.