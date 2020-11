Dočkali se i majitelé iPadů a iPhonů. GeForce Now funguje v prohlížeči

Cloudovou herní službu GeForce Now nabízí Nvidia již několik let, teprve letos na jaře ji tvůrci zpřístupnili všem uživatelům, dříve byla pouze na pozvánku. Smyslem této internetové platformy je umožnit hrát i nejmodernější hry na pomalých počítačích a dalších zařízeních, která neoplývají vysokým výkonem.

Využívat tak GeForce Now může prakticky jakýkoliv majitel PC či Macu, hrát je ale možné také na televizorech s připojenou konzolí Shield či na chytrém telefonu s platformou Android.

Nvidia totiž přišla na skulinku, kterou Apple nemůže zarazit. Hrát je totiž možné všechny tituly v platformě GeForce Now prostřednictvím webového browseru Safari. Majitelé přístrojů s logem nakousnutého jablka tak mají k dispozici všechny hry jako lidé v ostatních operačních systémech.

Cloud by se dal popsat jako globální síť vzdálených serverů, které fungují jako jeden ekosystém. V praxi to znamená, že se uživatel připojí ke vzdáleným serverům, jejichž výkon je následně využíván k samotnému hraní. Pomalá sestava v domácnosti pak slouží v podstatě jen k zobrazení toho, co se děje na serverech v prostředí internetu.