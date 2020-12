Dárek na poslední chvíli? Cloudové služby osloví hráče

Náročnost her je rok od roku vyšší, tvůrci totiž přinášejí detailnější a propracovanější grafiku, která si žádá pořádnou dávku výkonu. Hráči kvůli tomu musí v nemalé míře sahat pravidelně každých pár let do svých peněženek. Přítrž se tomu v posledních měsících snaží udělat výrobci právě prostřednictvím cloudu.

Cloud by se dal popsat jako globální síť vzdálených serverů, které fungují jako jeden ekosystém. V praxi to znamená, že se uživatel připojí ke vzdáleným serverům, jejichž výkon je následně využíván k samotnému hraní. Pomalá sestava v domácnosti pak slouží v podstatě jen k zobrazení toho, co se děje na serverech v prostředí internetu.

Jediné, co je pro takové hraní potřeba, je rychlé internetové připojení, podle zkušeností uživatelů je potřeba alespoň rychlost 30 Mbit/s. Tvůrci si za přístup ke svým serverům účtují částky v rozmezí 100 až 300 Kč měsíčně. Zadarmo to tedy není, ale je to rozhodně levnější než si pořizovat každé dva roky výkonný herní počítač za desítky tisíc korun.

Microsoft x Cloud

Od letošního září láká přesně na takovou službu americký Microsoft. První tři měsíce vyjdou hráče na 25,90 Kč, další pak na 339 Kč. Již nyní dostupných více než 100 různých her, nechybí mezi nimi například Destiny 2, Yakuza Kiwami 2 a Grounded.

Microsoft x Cloud Foto: archív tvůrců

Nvidia GeForce Now

Na hraní za předplatné láká také společnost Nvidia, cloudová služba se jmenuje GeForce Now. a existuje již několik let, teprve letos na jaře ji tvůrci zpřístupnili všem uživatelům, dříve byla pouze na pozvánku. Využívat tak GeForce Now může prakticky jakýkoliv majitel PC či Macu, hrát je ale možné také na televizorech s připojenou konzolí Shield či na chytrém telefonu s platformou Android či iOS.

Hraní v cloudu od Nvidie je vyjde měsíčně na něco málo přes stovku. Nutné je ale koupit licenci na půl roku za 695 Kč. K dispozici je i verze zadarmo, která je však časově omezena vždy pouze na jednu hodinu hraní.

Služba GeForce Now je dostupná na celé řadě zařízení. Foto: archív tvůrců

Google Stadia

Stadia by měla podobně jako další cloudové služby odbourat vysoké nároky na výkon hardwaru na straně uživatelů. Potřebný výkon totiž zajistí virtuální servery a k samotnému hráči bude už jen přes internet putovat samotný obrazový signál.

Google si za svou novou službu Stadia účtuje 259 Kč měsíčně. Za to slibuje hraní ve 4K při 60 snímcích za sekundu, prostorové 5.1kanálové audio, přednostní přístup k novým hrám a slevy na další herní nákupy. Do budoucna se počítá i s 8K a 120 snímky za sekundu.