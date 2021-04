Cyberpunk 2077 vydělal tvůrcům miliardy. Problémům navzdory

Od uvedení hry se tržby podle serveru MSPoweruser vyšplhaly až na rekordních 562 milionů dolarů, což odpovídá 12,1 miliardy Kč. Pro lepší představu o tom, o jak velký balík peněz ve skutečnosti jde – starší hit The Witcher 3: Divoký hon vydělal tvůrcům pouze 210 milionů dolarů (4,5 miliardy Kč).

Je vhodné také zdůraznit, že zisk z prodejů by byl patrně ještě vyšší nebýt problémů, na které si hráči hned po uvedení stěžovali.

Podle nich je titul plný nedodělků a chyb. Navíc je výkonnostně hra tak náročná, že na starší generaci konzolí vypadá grafika velmi chabě. To je koneckonců i jeden z hlavních důvodů, proč se společnosti Microsoft a Sony, které stojí za herními systémy Xbox a PlayStation, rozhodly nespokojeným hráčům na vyžádání vracet peníze za pořízení digitálních kopií.

Titul Cyberpunk 2077 se inspiruje knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či japonským anime megafilmem Ghost in the Shell či hrou Deus Ex. Jelikož ale hra vychází hlavně z pera tvůrců hry Cyberpunk, kdy je možné vytvořit jakoukoliv postavu, tak i tento díl zprostředkuje hráčům stejné možnosti.