Cyberpunk 2077 se dočkal prvních oprav, hra běží plynuleji a nepadá

Nový patch 1.1 je ke stažení pro herní konzole i klasické počítače, stejně tak se dá využít v rámci herní platformy Google Stadia. Tvůrci slibují, že díky této opravné aktualizaci dovede hra pracovat lépe s pamětí a je celkově stabilnější. V praxi by to mělo znamenat, že především na konzolích nebude docházet k neočekávaným pádům.

Podle prvních ohlasů uživatelů navíc hra běží plynuleji na konzolích minulé generace, tedy na Xboxu One X a PlayStationu 4. Na nich byla přitom před vydáním patche hra prakticky nehratelná a tvůrci dokonce kvůli nedodělkům vraceli lidem za hru peníze.

Tvůrci se nicméně nechali slyšet, že verze 1.1 je teprve první várkou oprav. Další s pořadovým číslem 1.2 by měly dorazit již v průběhu února. Na bližší informace si ale budeme muset ještě počkat.

Titul Cyberpunk 2077 se inspiruje knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či japonským anime megafilmem Ghost in the Shell či hrou Deus Ex. Jelikož ale hra vychází hlavně z pera tvůrců hry Cyberpunk, kdy je možné vytvořit jakoukoliv postavu, tak i tento díl zprostředkuje hráčům stejné možnosti.