Cyberpunk 2077 láme rekordy. První den si zahrál milion lidí

Navíc množství prodaných her ještě dramaticky vyroste v průběhu příštího roku. V současnosti je totiž v obchodech k mání pouze verze pro PC a starší konzole PlayStation 4 a Xbox One, varianta pro konzole nové generace dorazí až na jaře příštího roku. Majitelé nových konzolí tak vyčkávají, až si budou moci hru koupit.

Verze pro PC je již tradičně levnější, hráči za ni zaplatí 1499 Kč. Varianta pro konzole pak vyjde na 1798 Kč. K mání jsou nicméně i sběratelské edice, které obsahují i televizní konzoli laděnou do motivů této hry. Za takové provedení případní zájemci zaplatí i více než sedm tisíc korun.

Titul Cyberpunk 2077 se inspiruje knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či japonským anime megafilmem Ghost in the Shell či hrou Deus Ex. Jelikož ale hra vychází hlavně z pera tvůrců hry Cyberpunk, kdy je možné vytvořit jakoukoliv postavu, tak i tento díl zprostředkuje hráčům stejné možnosti.