Cyberpunk 2077 je obří průšvih. Po Sony bude vracet peníze také Microsoft

Prakticky od vydání se na účet Cyberpunku 2077 valí vlna kritiky. Lidé upozorňují především na to, že titul obsahuje hodně chyb a dalších nedostatků. Navíc je výkonnostně tak náročná, že na starší generaci konzolí vypadá grafika velmi chabě.

Právě to byl důvod, proč minulý týden Sony stáhlo Cyberpunk 2077 ze svého elektronického obchodu s hrami a těm, kteří již hru zakoupili, nabídlo vrácení peněz. Stejnou nabídku nyní mohou využít díky rozhodnutí Microsoftu také majitelé Xboxů. Za zakoupené digitální kopie jim budou vráceny peníze v plné výši.

Naopak hráči, kteří si i přes všechny problémy chtějí hru nechat, nebude nikdo bránit. Platí to v případě Xboxu i PlayStationu. Tvůrci ze studia CD Projekt totiž přislíbili co nejrychlejší vydání opravné aktualizace. Kdy se tak ale stane, není zatím jasné.

Titul Cyberpunk 2077 se inspiruje knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či japonským anime megafilmem Ghost in the Shell či hrou Deus Ex. Jelikož ale hra vychází hlavně z pera tvůrců hry Cyberpunk, kdy je možné vytvořit jakoukoliv postavu, tak i tento díl zprostředkuje hráčům stejné možnosti.