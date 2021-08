Čína znovu omezí dětem čas, který smějí trávit hraním PC her

Čína znovu omezila čas, v němž smějí děti hrát onlinové hry. Od 1. září to bude možné jen tři hodiny týdně, a to v pátek a o víkendových dnech nebo o svátcích – vždy mezi 20:00 a 21:00 hodinou. Oznámila to agentura AP, podle níž je to nepřísnější zásah do tohoto odvětví v Číně.