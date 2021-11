Česká hra Kingdom Come táhne i po letech. Na kontě má čtyři miliony prodaných kopií

Zástupci společnosti Embracer Group bohužel příliš dalších detailů neprozradili. V tuto chvíli tak není jasné ani to, na jakém dalším projektu tvůrci titulu Kingdom Come: Deliverance pracují.

Za Kingdom Come: Deliverance stojí vývojář Daniel Vávra, kterého hráči znají díky prvnímu dílu dnes již legendární Mafie. Tento titul je svým způsobem unikátní. Jelikož si vývojáři zakládají na realističnosti, nejsou ve hře žádné fantaskní prvky, jako například draci či kouzla. Naopak se nejvíce soustředili na co nejvěrnější ztvárnění soubojů, kdy hráč pomocí směrové hvězdice určuje směr seknutí zbraní, a musí tak rychle reagovat na změnu postavení svého protivníka.

V průběhu let přitom tvůrci přidávali do hry i nový obsah. Řeč je například o rozšíření A Woman‘s Lot. Až do vydání tohoto DLC se hráči setkávali především s mužskými postavami. Hlavním hrdinou byl Jindřich, který jako jeden z mála přežil masakr své rodné vesnice. Povolání kováře pověsil na hřebík a vydal se bojovat do občanské války.