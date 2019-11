Blizzard láká na Overwatch 2, potěší také fanoušky World of Warcraft

Ve stínu nového Diabla se nicméně ukázaly další dvě zajímavé herní ukázky. V první řadě je řeč o World of Warcraft: Shadowlands. Tato expanze přinese nové zóny i questy, ale také dungeony, raidy a v neposlední řadě i nejrůznější výbavu.

World of Warcraft: Shadowlands

Overwatch 2 přinese tolik chtěný příběhový obsah v podobě příběhových misí a separátních misí zaměřených na jednotlivé hrdiny. Šéf vývoje Jeff Kaplan potvrdil také to, že se hráčům prvního dílu převedou veškeré kosmetické doplňky, které získali v prvním díle.

Navíc potvrdil to, že oba díly budou koexistovat bok po boku, aby nedošlo k tříštění komunity. Oba díly budou spolu sdílet nové hrdiny a nové mapy. Dvojka tak vsází hlavně na příběhový obsah, ve kterém se spojí skupinka čtyř hráčů a po vzoru struktury hry Left 4 Dead budou procházet jednotlivými mapami a plnit různorodé úkoly.

Exkluzivní pro druhý díl bude také nový kompetitivní režim zvaný Push a možnost upravovat si schopnosti jednotlivých hrdinů ke svému hernímu stylu. RPG prvky by tak měly dodat do hry mnohem větší hloubku a přinést do zápasů více proměnných, které mohou zvrátit jejich průběh.