Beat Games pod Facebookem rychle poroste, shodují se odborníci

Slováci Ján Ilavský a Vladimír Hrinčár a Čech Jaroslav Beck vyvinuli hru Beat Saber. V tomto titulu se hráč ocitne v tajemné místnosti na malé plošině a v rukou bude třímat dva světelné meče. Jeden modrý a druhý červený. Cíl je jediný. Rozsekat všechny noty v podobě kostiček, které se na něj v rytmu písně ženou. Během toho se nakláněním na strany či krčením bude vyhýbat energickým stěnám či bombám. To je vše, a právě v této jednoduchosti tkví kouzlo oné návykovosti hry.

Zatímco se rozjede píseň a začnou se na hráče valit kostky, tak jsou na jejich lemech šipky. Ty určují, jakým směrem je má hráč rozseknout. Čím přesněji a silněji kostku rozsekne, tím víc bodů získá. Ať už je to postupným průchodem kampaní, či zvětšováním obtížnosti ve volném režimu, kostek, které se na hráče valí, přibývá. Vše podpořeno skvělou atmosférou v pozadí a rytmus během hraní doslova uhrane nejednoho hráče.

Zpráva o prodeji Beat Games je podle předsedy české asociace herních vývojářů Pavla Baráka překvapením. Jejich úzká spolupráce s firmou Oculus je známá prakticky od uvedení Beat Saberu na trh, přesto se prodej studia do jejich rukou nečekal.

„Pro Beat Games to znamená předně lepší přístup k novým technologiím už v rané fázi vývoje HW (hardware), ale také možnost lepší expanze. Ať už co se týče růstu firmy z pohledu zaměstnanců, kdy budou více atraktivní i pro zahraniční pracovníky, tak z pohledu expanze samotné hry, kdy by přítomnost Facebooku mohla být zárukou větší důvěryhodnosti pro velké hudební labely při poskytování licencí nových písní,“ řekl.