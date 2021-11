App Store musí uvolnit pravidla pro vývojáře, soud smetl žádost Applu ze stolu

Že společnost Apple nebude mít z verdiktu radost, bylo jasné už v září, kdy americký soud svůj verdikt poprvé vyřkl. A to i přesto, že se v mnoha ohledech miska vah spravedlnosti obrátila na stranu amerického počítačového gigantu.

Podle soudkyně se studiu Epic Games nepodařilo prokázat ani to, že Apple má nezákonné monopolní postavení. Podle ní se firma pouze dopustila jednání, které podle kalifornských zákonů narušuje konkurenci.

Apple sice váhal měsíc, ale nakonec se proti verdiktu minulý měsíc odvolal. Podle něj by totiž od 9. prosince nemohl zakazovat vývojářům aplikací, aby ve svých programech uživatele přesměrovávali na jiné platební systémy.

Svou žádost o zrušení Apple odůvodňoval tím, že „očekává v odvolacím procesu úplné zrušení tohoto nařízení a že jeho prosincové zavedení by způsobilo újmy nejen Applu, ale také zákazníkům“. To soud ale tento týden odmítl a žádost smetl ze stolu.

Právní zástupci Applu se sice nechali hned slyšet, že se opět odvolají – zda jim to bude k něčemu platné, si ale patrně nikdo nedovolí odhadovat. V tuto chvíli nicméně stále platí verdikt soudu, že by od 9. prosince měla být pravidla uvolněna.

Spor se rozhořel loni v srpnu, kdy se vedení Epic Games rozhodlo velmi nevybíravým způsobem protestovat proti poplatkům. A to nejen proti Applu, ale také proti Googlu.

Na to okamžitě zareagovali oba technologičtí giganti a Fortnite ze svých obchodů App Store a Google Play stáhli. Na to evidentně vedení Epic Games čekalo a obratem podalo na obě společnosti žalobu za to, že mají na mobilním trhu monopol a že zneužívají své postavení.