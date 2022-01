Akcie Sony prudce klesly. Kvůli herním ambicím Microsoftu

Microsoft je výrobcem herních konzolí Xbox. Díky hrám společnosti Activision Blizzard by platforma Xbox mohla získat výhodu vůči konkurenční platformě PlayStation firmy Sony.

Americký softwarový gigant by se stal majitelem celé řady zvučných jmen herního světa – zmiňme alespoň Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot a StarCraft.