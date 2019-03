Slavný Minecraft dostane po letech velkou aktualizaci

Už dlouhých deset let se těší titul Minecraft nebývalé popularitě mezi hráči. Podpořit zájem mezi co nejvíce lidmi se budou tvůrci letos snažit s velkým updatem, který přinese do hry úplně nové prvky. Zástupci společnosti Microsoft o tom informovali na herní akci Inside Xbox.