Xbox existuje už 20 let. Nejvýkonnější konzole v obchodech chybí

První konzole od Microsoftu se vyznačovala hardwarovou a softwarovou rozšiřitelností – například bylo možné si do konzole přidat vlastní pevný disk, využívat klávesnici, myš a podobně. Xbox využíval upravený procesor Intel Celeron o frekvenci 733 MHz a grafickou kartu GeForce od společnosti NVIDIA. Na trhu se objevilo několik verzí. Celkem bylo prodáno přes 24 milionů kusů.

Třetí herní konzolí Microsoftu se stala Xbox One, která byla uvedena v listopadu 2013 a které se prodalo, včetně variant Xbox One X a Xbox One S, přes 50 milionů kusů.