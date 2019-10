Virtuální helma Oculus Quest půjde nakonec připojit i k počítačům

To je daleko praktičtější, než by se mohlo na první pohled zdát. Výkon autonomního systému totiž není tak vysoký jako v případě špičkových herních sestav. Aktualizace přepne Quest do pasivního režimu a dovolí využívat brýle jen jako zobrazovadlo – podobně jako například monitor, o výkon se tak bude starat připojená sestava. Největší rozdíl bude pochopitelně znát při hraní her.