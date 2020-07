Špičkový tablet dostane nástupce, díky tomu citelně zlevnil

Příští týden se bude konat velká tiskovka společnosti Samsung, na které by měl být podle neoficiálních informací představen i nový tablet řady Galaxy Tab. Na to se připravují i tuzemští obchodníci, kteří aktuální top model zlevnili o několik tisíc korun. Vyplývá to z informací nákupního rádce Zboží.cz, který provozuje společnost Seznam.cz.