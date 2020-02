Špatný WiFi signál? Pomůže chytrá tapeta

Pokrýt celý byt či dům bezdrátovým signálem nemusí být především u rozlehlých staveb vůbec jednoduché, pokud se tedy nechcete smířit s pomalejšími datovými přenosy a výpadky signálu. Již brzy by to ale mělo být díky chytrým tapetám daleko jednodušší.

Praktické je, že to zvládá na obě strany. V praxi tedy dovede signál bezdrátového internetu nejen přijmout, ale zároveň jej poslat i dál na opačnou stranu, než ze které přijde. V praxi by tak mělo stačit umístit chytrou tapetu v místě, kde je ještě dostatečný WiFi signál, a nechat jej šířit dále do hluchých míst. To je pochopitelně možné nejen horizontálně, ale také vertikálně. Signál tedy může být tímto způsobem posílen i mezi jednotlivými patry.