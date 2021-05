Sony pracuje na novém PlayStationu, i když pětka v obchodech stále chybí

Vylepšená verze by měla na trh přijít až příští rok. Vzhledem k tomu, že navrhnout pořádnou konzoli není otázkou pár minut, práce jsou v plném proudu již nyní. A to i přesto, že prodej PlayStationu 5 začal teprve loni v listopadu.

Server DigiTimes upřesnil, že novinka by měla nabídnout podobný design jako aktuálně nabízená pětka, měla by však být citelně kompaktnější. Jako tomu bylo u předchozích generací konzolí od Sony, novinka ponese přízvisko Slim.

Zdroje serveru Times Live nicméně uvedly, že by PlayStation 5 Slim měl být paradoxně výkonnější než aktuálně nabízená pětka. Je to dáno tím, že bude mít vylepšený procesor, který bude místo 7nm výrobního procesu používat 6nm.

Finanční ředitel Sony Hiroki Totoki tento měsíc na uzavřeném jednání prohlásil, že „zoufalá situace bude přetrvávat až do příštího roku“. A to i navzdory tomu, že se japonský elektronický gigant snaží dramaticky navyšovat výrobní kapacitu – ani to však nestačí k tomu, aby byla poptávka plně uspokojena. Je to pochopitelně celosvětový problém.