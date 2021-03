Poslední hřebík do rakve kapesní konzole od Sony

Konzole PlayStation Vita se začala prodávat v roce 2012, prodej byl oficiálně ukončen ale teprve předloni. A to majitele tohoto kapesního herního systému prakticky nijak neomezovalo, neboť mohli svá zařízení používat bez omezení. To se ale nyní změní…

Podle serveru The Gamer totiž bude 27. srpna ukončen obchod s hrami, takže lidé si už nebudou moci kupovat digitálně žádné tituly. Zároveň to ale znamená, že lidé by přišli o přístup ke svému digitálně zakoupenému obsahu, který nemají stažený.