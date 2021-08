PlayStation 5 byl trefou do černého, Sony hlásí nárůst zisku

Analytici podle ankety společnosti Refinitiv čekali v průměru provozní zisk 207,96 miliardy jenů. Čistý zisk se zvýšil o 9,4 procenta na 211,83 miliardy, tržby za tři měsíce do konce června pak vzrostly o 15 procent na 2,26 bilionu jenů (444 miliard Kč).

Sony přitom dělá, co jen může, aby se konzole dostaly k hráčům co nejdříve. Desetimilionová hranice prodaných kusů totiž byla prolomena přibližně po osmi měsících. V případě předchozího PlayStationu 4 to přitom bylo až za devět měsíců. U pětky je tedy odbyt citelně vyšší – a logicky tedy také dodávky na trh.