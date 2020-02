Parametry PlayStationu 5 už nejsou tajemstvím

Parametry je nutné brát s jistou dávkou rezervy, protože ještě nejsou oficiální. Nicméně únik jasně naznačuje, jak moc výkonná by nová pětka měla být. PlayStation 5 nabídne celkový výkon 12,6 TFLOPS.

Za to bude vděčit především procesoru AMD Zen 2 s frekvencí 3,6 GHz, který nabídne osm jader. Do vínku dostane dále přístroj 4 GB operační paměti typu DDR4 a 18 GB GDDR6. Počítá se také s tím, že konzole bude obsahovat speciální ray tracing jádra, díky kterým nabídnou jednotlivé hry dechberoucí grafiku.

Počítá se také s tím, že stroj bude mít SSD jednotku, což koneckonců Ryan již potvrdil. Novinkou je však informace, že by mělo jít o extrémně rychlé úložiště, které nabídne rychlost až 5,5 GB/s. Hry poběží v praxi v rozlišení 4K při obnovovací frekvenci 120 Hz, výkon nicméně bude stačit v případě multimédií i na 8K rozlišení.

Vylepšení by se měl dočkat také bezdrátový ovladač. Ten by měl místo obyčejných vibrací nabídnout haptickou odezvu. Ovladač se tedy bude chvět podle toho, co se bude zrovna dít na obrazovce.