Ovladač PlayStationu dostane nová tlačítka, aby byli hráči rychlejší

Právě to by měl vyřešit nový nástavec, který se jednoduše připne na zadní stranu ovladače. Na něm budou dvě programovatelná tlačítka, jimž bude možné přiřadit libovolnou funkci. Uživatelé je budou moci ovládat prostředníčkem, díky čemuž budou jejich reakce ve hrách rychlejší.

Speciální nástavec bude mít navíc i miniaturní OLED displej, aby uživatelé přesně věděli, jak je jejich ovladač nastaven. Na pultech obchodů by se tato zajímavá novinka měla objevit v lednu, cenovka by se přitom měla pohybovat podle prvních odhadů okolo 800 Kč.

Pátá generace DualShocku má mít baculatější tvar, což by mělo v praxi přispět k příjemnější ergonomii. Větší je také dotyková plocha uprostřed. Ovladač by měl místo obyčejných vibrací nabídnout haptickou odezvu. Ovladač se tedy bude chvět podle toho, co se bude zrovna dít na obrazovce. Podle šéfa herní a zábavní divize Sony by se díky tomu měl hráč cítit úplně jinak, když se plazí nízkou trávou a když řídí nějaký závodní speciál.