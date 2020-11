Nové iPady a MacBooky se budou místo v Číně montovat ve Vietnamu

Tchajwanští výrobci se obávají, že budou zavlečení do obchodní války, a proto přesunuli nebo zvažují přesun části výroby z Číny do zemí jako Vietnam, Mexiko či Indie. Foxconn podle zdrojů nyní staví montážní linku na tablety iPad a laptopy MacBook na severovýchodě Vietnamu. Začít s výrobou by měla v první polovině příštího roku.