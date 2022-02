Německo neschválilo prodej výrobce křemíkových desek tchajwanskému rivalovi

Německá vláda neschválila prodej firmy Siltronic, která vyrábí křemíkové desky, tchajwanskému rivalovi GlobalWafers. Znamená to, že obchod za 4,35 miliardy eur (více než 105 miliard Kč) se podle plánu neuskuteční. Vláda měla na posouzení transakce čas do konce ledna, což bylo v pondělí, do termínu ale nerozhodla. Server CNBC napsal, že odmítavý postoj Německa přichází v době, kdy na trhu panuje nedostatek mikročipů a kdy se vlády obávají o nadvládu asijských výrobců.