Nejlevnější grafika nové generace nabízí překvapivě slušný výkon

Karta by totiž podle vyjádření společnosti Nvidia měla překonat výkonem předchozí model vyšší třídy – konkrétně grafiku GeForce RTX 2080 SUPER, která šla do prodeje za cenu 20 999 Kč. A také se v upravených edicích nabízela za ještě vyšší částky.

„Vstupujeme do vánočního období s ray tracingovými efekty ve hrách jako Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs: Legion a dalších. Není lepší cesty, jak si užít přelomové hry s ray tracingem nebo se pohroužit do tvůrčího procesu, než s GeForce RTX 3060 Ti nebo jinou GPU RTX řady 30,” prohlásil sebevědomě Matt Wuebbling, marketingový manažer Nvidie.