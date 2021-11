Nejlepší bezzrcadlovka od Nikonu přijde ještě před Vánocemi. Cena bere dech

Předobjednávky Nikonu Z9 jsou již v plném proudu, první kusy by měli mít tuzemští prodejci skladem až během prosince. To jinými slovy znamená, že si tento špičkový fotoaparát budou moci případní zájemci nadělit letos jako vánoční dárek.

Platí to ale jenom pro ty, kterým nebude vadit si sáhnout hluboko do kapsy. Cenovka nové vlajkové lodi totiž byla stanovena na dechberoucích 152 990 Kč. Jde navíc o částku za samotné tělo, pokud si k tomu připočítáte cenu dvou, čtyř objektivů s dobrou světelností, rázem můžete být na dvojnásobné ceně.

Pokud se například jmenujete Morten Hilmer a chystáte se pořizovat na jedné ze svých výprav fotky polárních medvědů ve volné přírodě, budete si sebou zkrátka chtít vzít to nejlepší a nejspolehlivější, co je možné. A to je přesně případ nové vlajkové lodi, která si toho v praxi nechá líbit opravdu hodně. Samozřejmostí je tak pečlivé utěsnění proti prachu a vodě.