Nebezpečná nabíječka z Číny může zavinit smrt, varuje inspekce

Pokud mají lidé nabíječku Swissten CLT304 doma, neměli by ji s ohledem na možná bezpečnostní rizika používat. Vhodné je kontaktovat prodejce a domluvit se na vrácení nebezpečného zboží.

Týká se to MacBooků, iPadů a iPhonů, které byly prodávány v letech 2003 až 2010, a to v Británii, Hongkongu a Singapuru. Evropské koncovky, která se používá také u jablečných zařízení v České republice, se tedy svolávací akce netýká. Dotčená koncovka nicméně byla součástí cestovní celosvětové sady, která se v tuzemsku také prodávala. Čeští zákazníci by tedy rozhodně měli být také na pozoru.