Nadšení amatéři, ale i poloprofesionálové. Nikon uvedl plnoformátovou bezzrcadlovku

Zaujmout především nadšené amatéry a poloprofesionální fotografy se snaží společnost Nikon s novým plnoformátovým modelem Z5. Výrobce se u novinky snažil zabalit co nejvíce funkcí do co možná nejkompaktnějšího těla, alespoň tedy ve srovnání s klasickými plnoformátovými zrcadlovkami.