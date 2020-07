Měla to být nejvýkonnější konzole na světě. Zůstalo ale jen u slibů

I když se to nemusí na první pohled zdát, Slightly Mad je v herním světě opravdu zvučné jméno. Toto herní studio stojí například za oběma díly slavného automobilového simulátoru Project Cars. Jak připomněl server Variety, už v minulosti se tento podnik se sídlem v Londýně zapsal do herní historie tituly Test Drive: Ferrari Racing Legends či Need for Speed: Shift 1 a 2.