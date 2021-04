Malý reproduktor s velkým zvukem. Sonos Roam se nelekne ani vody

Výrobce tvrdí, že se mu podařilo zabalit „velký zvuk do malého prostoru“. V minulosti totiž byl pro reproduktory a soundbary od Sonosu typický velmi plný zvuk s vyváženými pásmy. Jak se to podařilo u novinky, se ukáže až za pár dnů. Prodávat by se totiž měla začít v úterý 20. dubna za částku 4890 Kč, a to v černém i bílém provedení.